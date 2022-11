Il successo della prima stagione di The White Lotus su HBO e in streaming su HBO Max si riflette positivamente anche sull’esordio della prima stagione. La serie creata da Mike White ha anche vint ben 10 Emmy, riconoscimenti che senza dubbio hanno contribuito ad amplificarne la visibilità

La prima stagione, lo ricorderete, era cresciuta episodio dopo episodio in termini di ascolti, e questo ha spinto HBO a rinnovarla senza incertezze. Sarà interessante vedere se anche questa seconda stagione si comporterà così, intanto la première è stata vista da 1.5 milioni di spettatori nel corso della serata di lancio, con un incremento del 63% rispetto al debutto della prima stagione, e del 35% rispetto alla media degli ascolti dell’intera stagione (il finale venne visto invece da 1.9 milioni di spettatori, l’attuale record). Ricordiamo che tra tutte le piattaforme, lineari e non lineari, nel corso della settimana gli episodi della prima stagione venivano visti da una media di nove milioni: è probabile che il primo episodio di questa seconda stagione superi questa media nei prossimi giorni.

Come noto, ci sono già piani per un’eventuale terza stagione, che visto l’ottimo lancio verrà probabilmente annunciata molto presto. Qualche tempo da White ha spiegato a Deadline che una nuova storia potrebbe essere ambientata in Asia, dopo l’ambientazione europea.

Intanto vi ricordiamo che in Italia The White Lotus viene trasmesso da Sky Atlantic e in streaming su NOW (dal 7 novembre).

Fonte: Deadline