The White Lotus ritornerà sugli schermi con gli episodi della stagione 3 e nel cast ci saranno Jason Isaacs (Star Trek: Discovery, Awake), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space) e Leslie Bibb (Popular).

Tra gli interpreti che torneranno nello show antologico ci sono invece Natasha Rothwell, mentre tra le new entry già annunciate ci sono quelle di Dom Hetrakul e Tayme Thapthimthong.

HBO ha inoltre confermato la Tailandia come la location scelta per gli eventi al centro della storia. Le riprese inizieranno nel mese di febbraio nell’area di Koh Samui, Phuket e Bangkok. La serie arriverà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Janet Graham ha dichiarato:

Siamo felici di collaborare con l’Ufficio del Turismo Tailandese per eseguire la visione creativa di Mike e mostrare tutto quello che la meravigliosa nazione della Tailandia può offrire, mentre il nostro prossimo gruppo di ospiti fanno check in al White Lotus.

Thapanee Kiahtphaibool, responsabile del turismo locale, ha inoltre aggiunto:

Siamo onorati nell’avere la meravigliosa Tailandia scelta come location per le riprese della prossima stagione di The White Lotus. La bellezza naturale esotica del regno, i luoghi ricchi di storia, i paesaggi sempre diversi sono l’ambientazione perfetta per condividere la nostra affascinante cultura, la cucina fantastica, il benessere di primo livello e le offerte lussuose, e ancora più importante la nostra gente e l’ospitalità tailandese. Il progetto The White Lotus rafforzerà certamente lo stato del regno come destinazione preferita per le riprese e una dimostrazione del turismo basato sulle esperienze, ispirando ancora più visitatori a venire in Tailandia.

Per ora il creatore della serie antologica, Mike White, non ha ancora diffuso la trama delle puntate inedite.

Che ne pensate dell’arrivo di Jason Isaacs e delle altre star nel cast della stagione 3 di The White Lotus?

La prima stagione, arrivata nell’estate del 2021 e ambientata alle Hawaii, ha ricevuto ben 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, portando a casa 10 statuette, più di qualunque altra serie quell’anno – incluso il premio come miglior miniserie. Il secondo ciclo di episodi, che ha debuttato nel dicembre 2022, è invece ambientato in Sicilia e ha fatto sue addirittura 23 nomination ai prossimi Emmy, fra cui quella per miglior serie drammatica.

The White Lotus è create, scritta e diretta da Mike White; produttori esecutivi sono Mike White, David Bernad and Mark Kamine.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine