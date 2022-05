Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il quarto episodio delladella serieha scatenato numerosi commenti online a causa di un’che divide per sempre il gruppo di giovani che si trovano sull’isola.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete completato la visione dell’episodio.

Nella puntata Seth (Alex Fitzalan) compie un’aggressione sessuale con vittima Josh (Nicholas Coombe) in una tenda, mentre il resto del gruppo è inconsapevole di quanto sta accadendo poco distante. Seth, infatti, in preda alla rabbia per un commento di Josh in cui lo paragona a se stesso, spinge il ragazzo per terra e, mentre lo blocca con un piede, si masturba sopra di lui.

Gretchen (Rachel Griffiths), il giorno dopo, rivela che Seth è la talpa nel gruppo di ragazzi e ha mentito di fronte alle telecamere per spiegare il cambiamento di comportamento di Josh, impedendo inoltre l’uso dei microfoni con lo scopo di mantenere il segreto su quanto accaduto.

Josh rivela poi l’aggressione a Kirin (Charles Alexander) e questo divide inevitabilmente il gruppo.

Sarah Streicher, creatrice della serie, ha spiegato che l’idea di quella scena è nata gradualmente pensando all’ipotesi che uno dei ragazzi non potesse essere redento come accaduto con gli altri personaggi e fosse la mela marcia all’interno di una comunità apparentemente in grado di sostenere i sui membri.

La co-showrunner Amy Harris ha quindi aggiunto che si è in parte ispirata a un’aggressione compiuta da un ragazzo del liceo che conosceva:

Era una storia piuttosto conosciuta nel mio liceo, era andato in un’altra scuola, ma ne avevamo tutti sentito parlare. Per me Seth è il prodotto di una casa spezzata, di una mancanza di approvazione e amore da parte di una madre, ed è per questo motivo che abbiamo raccontato la storia del suo passato. Ma poi ne abbiamo parlato a lungo con Alex, che interpreta Seth, discutendo della differenza tra un essere umano che vive quella mancanza di amore e ne viene danneggiato, ma non crea danni agli altri, e ciò che accade quando la persona è qualcuno che ripete un ciclo violento o lo porta avanti. Quello era un modo realmente interessante per esplorare la mascolinità perché cambia realmente quello che passa per la sua testa. Si inizia con l’episodio 1 pensando che Seth sia questa persona affascinante, calorosa e divertente ed è Kirin che potrebbe rappresentare l’energia maschile tossica più vicina agli stereotipi.

Amy ha inoltre sottolineato che la stagione porta avanti il concetto che ci siano molte sfumature e non tutto sia bianco e nero:

Le cose sono davvero complicate e le persone sono complicate.

LEGGI – La recensione della seconda stagione

Le puntate di The Wilds hanno poi mostrato come Josh affronti quanto accaduto e si ritrovi a bullizzare qualcuno di più vulnerabile rispetto a lui, ovvero Bo (Tanner Ray Rook). Harris ha sottolineato:

Josh è una brava persona che sta vivendo un momento difficile, quindi si tratta di mostrare come le persone entrino nella tua vita e possano realmente causare dei danni. Ci siamo sentiti così fortunati perché abbiamo messo quella storia nelle mani di questi attori che sono così talentuosi e hanno offerto delle interpretazioni davvero meravigliose e piene di sfumature.

In caso di rinnovo, la terza stagione della serie mostrerà come si gestiscono i traumi e, tramite i racconti di quanto vissuto dai protagonisti, permetterà di sottolineare che si può trovare se stessi e superare i momenti difficili. Streicher ha inoltre aggiunto che spera la serie ricordi che si deve trattare il difficile periodo dell’adolescenza con compassione, cura e gentilezza. Seth, ad esempio, è stato trattato male da numerose persone, compresa Gretchen, e questo lo ha portato a un punto di rottura.

Negli episodi si vede Seth rompere i microfoni e cercare di capire come affrontare la situazione. Harris sottolinea che in quel momento prova del rimorso che non sa come gestire, dovendo proteggere se stesso e non potendo chiedere apertamente scusa. La showrunner ha spiegato:

Penso sia realmente una strana combinazione di un bambino che cerca di fare qualcosa per migliorare e poi diventa un uomo che non è capace di farlo.

Che ne pensate dell’aggressione mostrata nella stagione 2 di The Wilds? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW