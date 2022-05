Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La seriesi è interrotta facendo intendere che la storia potrebbe continuare in unaNon proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione e non volete spoiler.

Le puntate si concludono dopo che Leah (Sarah Pidgeon) è riuscita a ingannare Gretchen (Rachel Griffiths) e il suo team che hanno creduto stesse ancora soffrendo per amore, situazione che le ha permesso di riuscire a fare una telefonata, riuscendo così a informare l’FBI dell’esperimento illegale e contrario all’etica che era in corso. Gretchen e gli adulti sono quindi partiti, lasciando i giovani da soli su un’isola mentre Seth (Alex Fitzalan) sta “supervisionando” la prossima fase dell’esperimento.

Le showrunner Sarah Streicher e Amy B. Harris hanno condiviso con Entertainment Weekly spiegazioni e anticipazioni, ecco i dettagli.

La terza stagione, se The Wilds otterrà il rinnovo, svelerà dove si trova Nora e cosa accadrà dopo che ha aiutato Gretchen e finto la sua morte.

Harris ha spiegato che fin dalla prima stagione gli autori avevano delineato cosa sarebbe accaduto nella seconda e la direzione che prenderebbe la storia nella terza. Amy ha inoltre lodato il cast di attori, sostenendo che sono incredibilmente talentuosi e professionali, permettendo quindi alla serie di far esplorare diversi rapporti tra personaggi. La showrunner ha ricordato:

Dot e Martha non hanno avuto molte conversazioni personali nella prima stagione e quel rapporto si è sviluppato di più ed è diventato più forte nella seconda stagione. Ora abbiamo tutti i quattordici personaggi nello stesso posto e cosa accadrà? Sappiamo che Gretchen ha avuto a disposizione un po’ di tempo e ha un piano, quindi il divertimento è nel vedere come i vari legami e le alleanze si evolveranno, quello che mi entusiasma di più e che penso sarà soddisfacente e in grado di conquistare gli spettatori.

LEGGI – La recensione della seconda stagione

Gli autori hanno ideato il cameo di Ben Folds parlando dell’odissea mentale che ha affrontato Leah e di come questo l’abbia portata ad avere delle allucinazioni legate al suo passato. La ragazza sta combattendo con le conseguenze della sua storia d’amore e non è paranoica per quello che sta accadendo sull’isola, sta affrontando il suo cuore spezzato. Per superare quella situazione si è quindi deciso di far apparire in versione allucinazione la prima persona per cui ha provato una cotta. Streicher ha sottolineato:

Abbiamo amato l’idea che potesse essere un musicista perché la musica è così potente, specialmente durante quel periodo della tua vita. Rimane attaccata ai tuoi ricordi. Leah apprezza delle figure più mature, come accaduto con Jeff, quindi abbiamo pensato che a 11 anni avesse una cotta per questo musicista, Ben Folds.

Amy ha aggiunto che Sarah ama moltissimo Ben Folds e apprezza le sue canzoni, quindi è sembrato naturale che fosse lui. L’artista è stato particolarmente disponibile, anche se ha dovuto stare in una vasca piena d’acqua per tre giorni e ha lavorato agli arrangiamenti delle sue canzoni per adattarle a ciò che prova Leah.

Le co-showrunner hanno confermato che Jeff ha cercato realmente di entrare in contatto con Leah, dimostrando di possedere un po’ di umanità, e non si è trattato di una menzogna di Gretchen.

Che ne pensate? Cosa vorreste accadesse nella stagione 3 di The Wilds?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW