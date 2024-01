La pre-produzione della quarta stagione di The Witcher di Netflix è già in corso, e ora anche la quinta stagione è in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, Netflix sta considerando la possibilità di realizzare in parallelo sia la quarta che la quinta stagione. Due anni fa, lo streamer aveva deciso di accorciare il processo di produzione tra le due stagioni, ritenendo che fosse un’ottima idea.

All’inizio degli scioperi della WGA, nel maggio 2023, la bozza della quinta stagione era già in corso di elaborazione e la sceneggiatura della quarta stagione era in gran parte completata.

Quando gli scioperi sono terminati pochi mesi dopo, la scrittura è ripresa per finalizzare la quarta stagione e ora, dopo le vacanze di Natale, il team di The Witcher ha finalmente iniziato a lavorare sulle sceneggiature per la quinta stagione.

Per questo motivo, il piano di girare sia la quarta che la quinta stagione consecutivamente sembra ancora fattibile. Di solito, la stesura di ogni stagione richiede circa metà dell’anno, seguita da un periodo per la revisione delle sceneggiature. Si prevede che le riprese della quarta stagione di The Witcher partiranno a marzo e dureranno fino a ottobre 2024 presso i Longcross Studios nel Regno Unito, momento in cui è probabile che le sceneggiature della quinta stagione saranno già state completate.

Sempre secondo Redanian Intelligence, il piano di produzione include anche una breve pausa per il cast e la troupe, il che significa che non inizieranno immediatamente la quinta stagione. Gli sceneggiatori avranno quindi la maggior parte dell’anno per completare la stagione prima che inizino le riprese, previste alla fine del 2024 o all’inizio del 2025.

The Witcher 4: la trama

Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno cambiato il Continente con cui si è conclusa la terza stagione, i nuovi episodi seguono Geralt, Yennefer e Ciri, che devono attraversare il Continente devastato dalla guerra e dai suoi numerosi demoni, separati gli uni dagli altri. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di furfanti con cui si ritroveranno, avranno una possibilità di superare il battesimo di fuoco e di ritornare insieme.

