Le riprese della stagione 4 disono cominciate ieri, e al cast si è aggiunto anchenei panni di

L’attore di The Vampire Diaries e del suo spin-off The Originals ha pubblicato tre post su Instagram in rapida successione, annunciando il suo ingresso nel cast di Titans, pur non mostrando ancora il costume completo.

Di seguito una descrizione dei poteri di Brother Blood nei fumetti DC Comics, dove il personaggio ha due incarnazioni:

Il primo Blood fu un formidabile avversario che era appoggiato da un numero massiccio di seguaci fanatici. È un esperto manipolatore che si nutre della fede dei suoi membri. La velocità di invecchiamento del suo corpo è più lenta rispetto a quella di un uomo normale. È da notare che Brother Blood è immune alla parte spirituale di Raven grazie ai poteri del mistico scialle. I poteri del secondo Blood sono simili a quelli dei Vampiri: ottiene la sua forza dal sangue, e può assorbire le abilità di coloro di cui bevve il sangue. Come il primo Blood, anche lui ha alle sue spalle un numero impressionante di seguaci.

Le prime tre stagioni dello show sono disponibili su Netflix.

Nel cast di Titans ci sono anche Brenton Thwaites nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Teagan Croft che sarà Rachel Roth/Raven, Ryan Potter nel ruolo di Gar Logan/Beast Boy, Conor Leslie nei panni di Donna Troy/Wondergirl, Joshua Orpin che interpreta Conner Kent/Superboy, Alan Ritchson che sarà Hank Hall/Hawk e Minka Kelly nei panni di Dawn Granger/Dove.

Siete curiosi di vedere in azione Brother Blood nella stagione 4 di Titans? fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book