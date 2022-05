, la serie con star John Krasinski prodotta per Prime Video, si concluderà con laed è in fase di sviluppo unoIl sito Deadline sostiene infatti che Amazon Studios, Paramount TV Studios e Skydance TV siano intenzionati a proseguire il franchise tratto dai popolari romanzi con una serie con protagonista Michael Peña nel ruolo di Ding Chavez. L’attore verrà introdotto nell’ultimo episodio della terza stagione, che non ha ancora una data di uscita sulla piattaforma di Amazon, e sarà una presenza fissa nella quarta, le cui riprese sono in corso.Il personaggio di Domingo “Ding” Chavez è una presenza importante nel Ryanverse di Tom Clancy ed è presente in 22 romanzi.

Krasinski, che è coinvolto nella serie dedicata alle avventure di Jack Ryan anche come produttore esecutivo e autore, sembra fosse legato al progetto per sole quattro stagioni.

Nella terza stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan, il protagonista è alle prese con una corsa contro il tempo per salvarsi e dimostrare la propria innocenza mentre viene ricercato dalla CIA, che lo ritiene coinvolto in una cospirazione, e da un gruppo internazionale ribelle. Jack dovrà nascondersi, spostarsi attraverso l’Europa e cercare di fermare un conflitto globale.

Nel cast ci sono anche Wendell Pierce e Michael Kelly. Tra i produttori della serie anche Andrew Form, Allyson Seeger, Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay.

