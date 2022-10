Transformers: EarthSpark trailer e poster della nuova serie Paramount+

Nickelodeon ha pubblicato il trailer ufficiale di Transformers: EarthSpark, la nuova serie tv animata di Paramount+.

I primi dieci episodi della serie debutteranno il prossimo 11 novembre negli Stati Uniti e in Canada, per arrivare in seguito nel resto del mondo. Potete vedere il trailer qui sotto:

Calling Megatron “Megs” in our new Transformers trailer feels like a bold move 👀 Transformers: #EarthSpark premieres this Nov on @paramountplus pic.twitter.com/EDGziyRamY — Nickel🎃deon (@Nickelodeon) October 9, 2022

Inoltre è stato pubblicato il poster ufficiale della serie tv, potete vederlo qui sotto:

Transformers: EarthSpark introdurrà una nuova generazione di robot Transformers chiamati Terrans – i primi robot Transformers nati sulla Terra. Insieme agli umani che li accoglieranno e si prenderanno cura di loro, ridefinendo cosa significa essere una famiglia.

Il cast vocale di Transformers: EarthSpark include Sydney Mikayla (Kipo and the Age of Wonderbeasts), Zion Broadnax (Day Shift), Benni Latham (Cornerstones: Founding Voices of the Black Church), Jon Jon Briones (Ratched), Kathreen Khavari (Dead End: Paranormal Park), Zeno Robinson (Big City Greens), Danny Pudi (Community), Alan Tudyk (Resident Alien), Rory McCann (Game of Thrones), Cissy Jones (The Owl House) e Diedrich Bader (Better Things). Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) ha creato ed è co-produttore esecutivo della serie. Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) è il produttore esecutivo e Claudia Spinelli, vicepresidente senior dell’animazione per adolescenti presso Nickelodeon, ha sviluppato la serie per la televisione. Mikiel Houser di Nickelodeon supervisiona la serie come dirigente responsabile della produzione, così come Kari Rosenberg eOne.

