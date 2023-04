Troian Bellisario tornerà in tv con la serie On Call, un progetto inizialmente ideato per Freevee e che ora sarà distribuito da Prime Video.

Lo show, prodotto da Wolf Entertainment e Universal Television, sarà composto da episodi di 30 minuti e avrà come star anche Brandon Larracuente (The Good Doctor).

Al centro della trama c’è Traci Harmon (Bellisario), esperta ufficiale di addestramento, e la sua recluta, Alex Diaz (Larracuente), mentre affrontano la perdita di un collega e le dinamiche della polizia contemporanea, nel dipartimento e nelle strade di Long Beach.

Traci è disillusa nei confronti del lavoro e lotta per trovare il suo posto in quel mondo mentre addestra la prossima generazione di agenti.

Alex Diaz, invece, è una recluta ambiziosa che cerca di mantenere il suo atteggiamento positivo mentre si rende conto delle sfide che affronta come agente di polizia all’interno del clima contemporaneo.

Ben Watkins sarà showrunner, mentre Elliot Wolf sarà coinvolto come produttore esecutivo. Il team creativo è poi composto dai creatori Tim Walsh ed Elliot Walf. Nel team della produzione, oltre a Dick ed Elliot Wolf, ci sarà anche il regista Eriq LaSalle (che è impegnato dietro la macchina da presa delle puntate 1,2,5 e 6), Arthur Forney e Peter Jankowski.

Che ne pensate del ritorno di Troian Bellisario in tv con la serie On Call?

Fonte: Deadline

