Terence Winter tornerà a lavorare per la serie Tulsa King in occasione della stagione 2, dopo aver rinunciato all’incarico di showrunner che ha avuto durante la realizzazione delle precedenti puntate del progetto con star Sylvester Stallone.

Lo sceneggiatore e produttore si era trovato in disaccordo con il creatore Taylor Sheridan per quanto riguarda la direzione creativa dello show e aveva abbandonato il progetto targato Paramount+.

Winter non sarà showrunner, ma farà parte del team di autori. Alla guida della seconda stagione ci sarà invece un produttore esecutivo e regista che seguirà il lavoro.

Terence, invece, si concentrerà sulla scrittura degli episodi a stretto contatto con Stallone.

Il gangster drama creato da Taylor Sheridan vede l’attore Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

Fonte: The Hollywood Reporter

