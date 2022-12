Tulsa King: la serie con Sylvester Stallone ottiene il rinnovo per la stagione 2

Dopo la messa in onda di tre episodi, Paramount+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 della serie Tulsa King.

Il progetto ideato da Taylor Sheridan ha come protagonista Sylvester Stallone nel ruolo di un mafioso.

Tanya Giles, responsabile della programmazione di Paramount Streaming, ha dichiarato:

Con la combinazione dell’incomparabile Sylvster Stallone e la svolta comica in modo dark all’amato genere legato alla mafia ideata da Taylor Sheridan, abbiamo trovato il nostro ultimo successo in Tulsa King. La première della serie su Paramount+ ha aiutato a registrare il record di iscrizioni al servizio alimentato dalla nostra capacità unica a Paramount+ nell’attirare l’attenzione dell’incredibile pubblico di Yellowstone.

David Glasser, CEO di 101 Studios, ha aggiunto:

Non potremmo essere più eccitati pr il successo di Tulsa King: è uno show divertente e fresco che gli spettatori stanno apprezzando, in piccola parte, anche grazie al suo protagonista Sylvester Stallone. Siamo grati nei confronti di Chris McCarthy e MTV Entertainment Studios per il loro continuo sostegno e non vediamo l’ora di tornare sul set per la stagione 2.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di Tulsa King? Lasciate un commento!

Lo show debutterà in Italia il 25 dicembre con i primi due episodi. Le puntate successive saranno distribuite a cadenza settimanale ogni domenica, arrivando poi al season finale previsto per il 12 febbraio in streaming.

Il gangster drama creato da Taylor Sheridan vede l’attore Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

Fonte: Deadline