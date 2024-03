Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel secondo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live c’è più di un momento emozionante, scene di cui la protagonista Danai Gurira e Matthew August Jeffers, interprete di Nat, hanno sottolineato l’importanza.

L’interprete di Michonne, intervista da Entertainment Weekly, ha parlato della scena in cui il suo personaggio e Nat riescono ad arrivare al Bridgers Terminal, dopo aver perso molti amici e compagni di viaggio a causa di un attacco della CRM. Al loro arrivo i due scoprono che tutti i sopravvissuti che erano lì sono morti, non trovando alcun indizio relativo a dove si trovi Rick. Michonne decide quindi di tornare a casa da Judith ad Alexandria, tuttavia Nat la invita ad avere ancora speranza.

Danai ha raccontato:

Quel momento per lei vicino al fuoco si tratta realmente di lei che si lascia andare in un modo inedito per il personaggio. In un certo senso la spezza, ma anche la trasforma. Perché è una persona guidata da una missione e dall’amore, quindi deve andare dagli altri suoi amori, ora, per i suoi figli, e quello diventa la sua direzione. Quell’aspetto legato alla sua crisi fino a quel punto e al ritrovarlo in quel momento è come se fosse questa specie di specchio. Sono degli episodi speculari sotto quell’aspetto, perché non è qualcosa tipico della sua personalità il lasciarsi andare come fa finalmente in quella puntata.

Matthew August Jeffers ha avuto la parte di Nat, che diventa amico di Michonne e aiuta la protagonista nel suo viaggio nel tentativo di trovare Rick. Poco dopo il momento in cui la coppia è di nuovo insieme, tuttavia, un militare della CRM gli spara e lo uccide.

L’attore ha ricordato:

Quello è stato il primo giorno in cui ho incontrato Andy e immediatamente ho potuto capire perché è stato una star per così tante stagioni: è semplicemente un essere umano meraviglioso sotto ogni punto di vista, e ho immediatamente provato un’affinità con lui e mi ha attirato. Ed è stato realmente bellissimo che ho potuto allora girare la scena e pensare: ‘Oh sì, queste due persone dovrebbero riunirsi. Queste sono persone grandiose, grandiosi esseri umani’.

Matthew ha aggiunto:

Quel momento è stato realmente bellissimo. Stava nevicando. Era una giornata grigia e nuvolosa. Guardavo gli alberi spogli ed è stato realmente emozionante. Non sono mai morto sul palco o sullo schermo ed è stato realmente piuttosto emozionante. Mi ricordo che lo ero profondamente prima di un ciak e ho detto: ‘Non voglio morire, Non voglio morire’. Ed è stato realmente triste e poi avevo le lacrime di Danai che mi cadevano letteralmente sul viso. Penso che quella sia la forza dello show. Penso che ciò che stanno dicendo i critici ora sia che queste emozioni sono sincere e queste interpretazioni sono realmente forti, e lo sento. Essere lì per quel momento è stato davvero magnifico.

