Nel nuovo episodio di Velma disponibile su HBO Max c’è anche una citazione ai Jetson, la famiglia spaziale creata da Hanna & Barbera.

In un flashback dell’episodio, viene mostrato il momento della nascita di Velma, in cui i suoi genitori per celebrare si sono vestiti da Jetson. Nel mondo della serie tv, i Jetson sono uno degli show più seguiti della televisione.

Velma è una serie comica animata per adulti che racconta la storia delle origini di Velma Dinkley,la mente dietro la banda della Mystery Inc. di Scooby-Doo! Nel trailer la possiamo vedere lamentarsi di un altro reboot, relativo a Jane Jetson, prima di scontrarsi con un assassino.

Nel cast, oltre la Kaling che darà anche la voce a Velma, ci saranno Constance Wu (Lyle, Lyle, Crocodile) nel ruolo di Daphne, Sam Richardson (The Afterparty) come Shaggy, e Glenn Howerton (It’s Always Sunny In Philadelphia) come Fred.

A completare il cast in ruoli sconosciuti ci saranno Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, “Weird Al” Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue , Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak e Karl-Anthony Towns.

Al momento non sappiamo se sarà disponibile anche nel nostro paese.

Fonte: Comic Book