Paul Bettany riprenderà il ruolo di Visione in una nuova serie Marvel che avrà come produttore Terry Matalas, già nel team che ha portato al successo Star Trek: Picard.

Gli episodi dovrebbero arrivare su Disney+ nel 2026 e il filmmaker sarà impegnato anche come showrunner.

La storia del personaggio era proseguita, dopo essere stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War, nella serie WandaVision, in cui Bettany aveva recitato accanto a Elizabeth Olsen nella parte di Wanda Maximoff.

Negli episodi l’androide veniva ricostruito e non aveva alcun ricordo del passato, mentre Wanda lo aveva riportato in vita con i suoi poteri.

Nel season finale le due versioni di Visione si scontravano e la protagonista dava a quella ricostruita in laboratorio i ricordi del “fantasma”. Il destino di Visione era rimasto però in sospeso dopo che era scomparso.

La serie dovrebbe proseguire la storia dopo quegli eventi.

Inizialmente lo show sequel era stato affidato a Jac Schaeffer, che ha poi accettato il compito di occuparsi di Agatha All Along, lo spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn.

