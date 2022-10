Wanna Marchi a ruota libera alla Zanzara: “Le vittime sono diventate ricche coi soldi miei”

Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, sono state ospiti di Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella puntata di La Zanzara andata in onda ieri sera su Radio 24.

Giuseppe Cruciani, dopo gli abituali e – come al solito – pittoreschi convenevoli di benvenuto ha subito chiesto a Wanna Marchi cos’abbia ottenuto dalla partecipazione al documentario dello showrunner Alessandro Garramone. La risposta? Tanta pubblicità.

Ma cosa mi ha dato… mi ha dato un ritorno enorme di pubblicità e nient’altro.

Sua figlia, Stefania Nobile, aggiunge:

Ci ha dato che ci ha fatto scoprire dai giovani.

Giuseppe Cruciani ha poi domandato loro se questa rinnovata popolarità fra i giovanissimi si sia tradotta in insulti gridati per strada, cosa questa, che le due hanno negato specificando anzi che “Non accadeva neanche prima, pare strano, ma non accadeva […] Hanno riscoperto la storia di Wanna Marchi”.

La discussione passa poi alla frase più ricordata e citata della serie Netflix – “Perché i co**ioni vanno in**lati, ca**o!” – di cui la Marchi dice:

Io non sapevo neanche che l’avrebbero registrata quella frase, l’ho detta perché me la sentivo. Neanche mi ricordo quando l’ho detta.

Aggiunge la figlia:

Me lo ricordo io. Ce l’avevi con Garramone.

La parola torna poi alla ex regina delle televendite che ammette:

Alla fine però hanno inc**lato me. E non cominciare a parlare di vittime perché non ci sto. Sono vittime che sono diventate tutte ricche coi soldi miei.

Alle obiezioni sollevate da Cruciani e Parenzo a questa osservazione moralmente discutibile dell’ex regina delle televendite risponde la Nobile:

Un povero che veniva in tribunale a dire “Ho dato 500 milioni al mago” o è un coglione o è un bugiardo. Come faceva a esser povero, ca**o! Se uno viene a piangere miseria e a dire “Sono povero!” e poi tira fuori cinquecento milioni allora sei un co**ione, non sei povero.

Una riflessione, questa, che viene sottolineata, gridando, da Wanna Marchi:

Abbiamo fatto beneee! WHO-OOOOH!

Parlando della loro carriera televisiva, Stefania Nobile racconta:

Noi rappresentiamo l’epoca della nascita delle televendite, della Tv commerciale. Noi abbiamo fatto la Tv commerciale. Quando Berlusconi è entrato nel commerciale, è stato bravissimo. Noi abbiamo perso contro il più grande nemico. E lascia stare Striscia. Berlusconi, e chi per lui fisicamente, doveva varcare quella soglia che era rappresentata da quelli come noi, che stavamo sulle varie emittenti e guarda che noi davamo miliardi eh. Questa inchiesta, che è partita come uno scherzo, alla fine l’hanno cavalcata. Innanzitutto perché gli dava ascolti da 18, 20 milioni a sera e poi hanno capito che distruggendo Wanna Marchi ci sarebbe stato un effetto domino e tutte le piccole televisioni si sono trovate in difficoltà. E hanno venduto.

Giuseppe Cruciani cita poi quello che su Wanna Marchi c’è scritto su Wikipedia – “Io non so neanche cosa sia VIKIpedia” sottolinea la Marchi – e quando dice di trovare incredibile che nella ben nota enciclopedia online lei sia descritta come “un personaggio televisivo e truffatrice italiana” e se si riconosca in queste parole, lei ribatte:

No, però lo st*onzo che l’ha scritta evidentemente pensava così.

Il popolare conduttore radiofonico chiede poi a entrambe un commento sul loro non aver mai chiesto scusa per le loro azioni.

Wanna Marchi domanda:

Perché devo chiedere scusa? A chi?

Dopo un breve diverbio interviene Stefania Nobile:

Posso dire perché noi non chiediamo scusa? Perché non siamo ipocrite. Sarebbe stato facile. Agli italiani piacciono i pentiti, quelli che ammazzano e poi scrivono la lettera alla famiglia della morta. A me fanno schifo. Sai che a me fa schifo anche un uomo che dice ti amo? L’amore si dimostra, con le parole puoi dire quel cavolo che vuoi. Ecco perché Wanna Marchi e Stefania Nobile non chiedono scusa. Bastano nove anni e mezzo di galera […] A voi piace essere presi per il c*lo. E se oggi io venissi qua a dire “Chiedo scusa!” farei schifo a me stessa.

