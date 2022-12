We Were Liars: Amazon annuncia lo sviluppo della serie tratta dal romanzo

Amazon ha annunciato lo sviluppo di una serie tratta dal romanzo We Were Liars, scritto da E. Lockhart.

Del progetto si occuperanno la casa di produzione My So-Called Company, di proprietà della sceneggiatrice e produttrice Julie Plec (che ha contribuito a portare al successo il franchise televisivo di The Vampire Diaries), e Universal Television.

A scrivere la sceneggiatura sarà un team composto da Plec e Carina Adly Mackenzie, co-creatrice di Roswell: Mexico, che firmeranno rispettivamente il primo e il secondo episodio.

Al centro della trama c’è una tragica storia d’amore che si intreccia con un thriller, legato a un’amnesia, ambientato in un’isola privata vicino alla costa del Massachusetts.

Tra le tematiche affrontate ci sono le conseguenze degli errori compiuti. La protagonista è la famiglia Sinclair, apparentemente perfetta, che trascorre ogni estate nella propria isola privata. Quando qualcosa accade a Cadence durante l’estate dei suoi quindici anni, lei e altri tre “bugiardi” – Johnny, Gat e Mirren – ritornano due anni dopo ad affrontare quanto accaduto.

Fonte: Deadline