Candice King (The Vampire Diaries), Mamie Gummer (True Detective) e Caitlin FitzGerald (Succession) reciteranno insieme in una serie Prime Video dal titolo We were liars. La serie è un adattamento del romanzo young adult omonimo di E. Lockhart’s e sarà prodotta da Julie Plec, Carina Adly MacKenzie, Universal Television e Amazon MGM Studios. Plec e MacKenzie si occuperanno anche della sceneggiatura.

Per Candice King e Julie Plec si tratta di una reunion dal momento che quest’ultima ha co-creato ed è stata produttrice esecutiva di The Vampire Diaries in cui King recitava nel ruolo di Caroline Forbes.

We were liars è uno show d’amore e un thriller. Racconta la storia delle tre sorelle Sinclair e della loro ricca e apparentemente felice famiglia che trascorre tutte le estati su un’isola privata al largo del Massachusetts. King, Gummer e FitzGerald interpreteranno le tre sorelle.

FONTE: Deadline

