Nel quarto episodio della seriesi vede, interprete di, truccata come la protagonista di

Nella puntata la moglie di Adam va a una festa di Hallloween della scuola dei figli e incontra Elishia Kennedy, interpretata da America Ferrera che, come Rebekah, ha esagerato forse un po’ con il suo costume ed è arrivata in versione mummia. Le due donne si avvicinano grazie a questo momento un po’ imbarazzante.

Il look Na’vi non è però un’invenzione degli autori. Gli showrunner Lee Eisenberg e Drew Crevello hanno detto a The Wrap:

Si basa su una storia vera. Quello è basato sul costume che ha realmente indossato.

Questi dettagli presenti nello show prodotto da Apple TV+ sono frutto di un lungo lavoro di ricerca da parte degli sceneggiatori. Eisenberg ha spiegato:

La prima cosa che abbiamo fatto è ascoltare il podcast, diventando ossessionati dalla storia. Abbiamo letto ogni articolo esistente su Adam e Rebecca, abbiamo ascoltato ogni intervista che hanno rilasciato e abbiamo assunto un ricercatore che ha parlato con i loro amici, ex colleghi, potenziali investitori e persone che erano state molto vicine alla coppia e facevano parte del circolo interno della vita di Adam e Rebecca.

Gli showrunner hanno inserito molti elementi tratti dalla vita reale nella serie, come la canzone amata da Adam (Jared Leto), Roar di Katy Perry.

Online non esistono foto della trasformazione di Rebekah Neumann in versione Avatar, ma Anne Hathaway ha svelato che ha dovuto sottoporsi al trucco per oltre un’ora e mezza e non è riuscita a ripulirsi del tutto per settimane.

Che ne pensate del costume ispirato ad Avatar mostrato in WeCrashed? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap