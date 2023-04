Madeleine Stowe e Stephen Rider sono entrati nel cast della serie Welcome to Derry, progetto ideato come prequel della storia di It.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli dei personaggi affidati alle star di Revenge e Daredevil. La produzione ha solo svelato che Stowe sarà una guest star ricorrente, mentre Rider sarà una presenza regolare.

Andy Muschietti, che ha diretto i film It tratti dal romanzo di Stephen King, sarà regista di alcune puntate della serie, tra cui la prima.

Lo show verrà realizzato per Max e, attualmente, non è stata svelata la trama e nemmeno qualche dettaglio relativo ai personaggi che saranno coinvolti nella storia.

Welcome to Derry si ispirerà al mondo creato da Stephen King ed espanderà la visione di Andy Muschietti portata sul grande schermo con i due film dedicati a It.

La serie è stata sviluppata dal regista insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs che scriverà la sceneggiatura del primo episodio. Andy Muschietti realizzerà dietro la macchina da presa alcune puntate, tra cui la prima.

Che ne pensate dell’arrivo di Madeleine Stowe e Stephen Rider nel cast di Welcome to Derry?

Fonte: Deadline