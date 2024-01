Nel novembre del 2022 veniva diffusa una notizia che fece – e fa tuttora – discutere: la decisione di HBO di cancellare Westworld, la serie creata Jonathan Nolan e Lisa Joy e prodotta da J.J. Abrams basata sul film omonimo del 1973, scritto e diretto da Michael Crichton (noto come Il mondo dei robot in Italia, ndr.).

I motivi della scelta di non concludere la serie con la quinta stagione erano diversi: i costi di produzione davvero altissimi, combinati con ascolti non proprio stellari e, soprattutto, i tagli che la multinazionale Warner Bros. Discovery (proprietaria di HBO) stava operando per frenare le ingenti perdite registrate da Warner. Tutte questioni che, al tempo, abbiamo analizzato nel dettaglio in questo approfondimento.

In una recente intervista concessa all’Hollywood Reporter, l’interprete di Dolores Abernathy, Evan Rachel Wood, ha ammesso di non avere la più pallida idea di come Westworld avrebbe dovuto concludersi, una cosa, questa, che contribuisce a turbare ancora oggi i suoi sonni.

L’attrice spiega che:

È stato devastante in molti modi perché, per prima cosa, non ci hanno mai detto dove sarebbe andata a parare la storia. Ci è sempre stato detto, quando abbiamo cominciato a lavorarci, che “Sappiamo come si concluderà”. Non era una serie che veniva scritta man mano che procedevamo. Avevano un’idea, ed eravamo tutti sulle spine aspettando di vedere e scoprire quale fosse la conclusione di tutto questo. Quale fosse il senso. Non abbiamo potuto avere quella certezza e quindi, dopo aver costruito un arco e un personaggio per quasi 10 anni e senza ottenere la gratificazione del sapere come si sarebbe concluso il suo viaggio, penso di poter dire che per noi e per il pubblico è stato terribile.

Poi aggiunge ridendo:

Dopo la cancellazione ho chiesto agli autori “Per favore, potete dirmi come avreste concluso la serie?”. Ma non me l’hanno voluto dire! Penso che, non so, forse in qualche modo, con una qualche iterazione, riusciremo a finirlo, ma ancora non lo so. È una cosa che ancora mi tiene sveglia di notte”.

