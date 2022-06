Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Per celebrare l’inizio della stagione 4 di Westworld, la co-creatrice della serie tv ha parlato dei protagonisti e del finale dello show.

Ovviamente se non avete ancora visto il primo episodio, non proseguite nella lettura.

Parlando del finale con Deadline, Lisa Joy ha dichiarato che è ancora lontano ma è già stato scritto:

No. Non vuoi mai stuzzicare gli dei della TV, ma Jonah Nolan e io abbiamo sempre avuto in mente un finale che speriamo di raggiungere. Non l’abbiamo ancora raggiunto del tutto.

Lisa si è poi concentrata sul destino di Dolores, e sul fatto che Evan Rachel Wood interpreti un nuovo personaggio:

No, è morta. Voglio dire, non tornerà. Dolores è assolutamente morta. Il suo sacrificio è stato significativo in quanto ha contribuito a portare il mondo in questo posto, ma è stato un sacrificio in quanto non c’è più Dolores. Non sono sicura che la chiamerei una versione, ma sai, c’è questo nuovo personaggio, Christina. Siamo solo con lei mentre vive la città, gli appuntamenti, l’essere una scrittrice. È davvero bello poter non parlare interamente per metafore, essere in grado di fare qualcosa di contemporaneo e umano, di scrivere di coinquilini, battute e brutti appuntamenti. Non sono ancora stata in grado di farlo. È sempre stato un pezzo d’epoca in Westworld. Volevo un attore davvero eccezionale per interpretare questa ragazza, Christina, e spero che la gente non se ne accorga perché le ho cambiato il colore dei capelli, ma abbiamo scelto di nuovo Evan. Penso che il colore dei capelli li ingannerà. Probabilmente non la riconosceranno.

Infine ha parlato anche del nuovo status quo di William

Sfortunatamente, è quello che stai guardando, è la cosa che William voleva meno essere, è un residente. E non solo, ma è un residente su una catena. È quello di Hale… Beh, lo sapete.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

