What If...?

Nelle scorse ore si è tenuta l’anteprima di What If, nella quale è stato mostrato anche uno sguardo sul 2024 di Marvel Animation, con tre serie in arrivo.

Registi, stampa e ospiti speciali si sono riuniti presso i The Walt Disney Studios per la visione di due episodi inediti della stagione due di What If…? dei Marvel Studios, disponibile su Disney+ a partire dal 22 dicembre.

La proiezione speciale, introdotta dal produttore esecutivo Brad Winderbaum, head of streaming, television and animation for Marvel Studios, è stata seguita da un Q&A con i filmmaker, tra cui il regista/produttore esecutivo Bryan Andrews, lo sceneggiatore/produttore esecutivo AC Bradley e lo sceneggiatore/produttore Matthew Chauncey.

Gli episodi proiettati:

Episodio 1: “E se….Nebula si fosse unita alla Nova Corps?”

In un mondo in cui Ronan destituisce Thanos molto prima degli eventi di Infinity War, Nebula viene reclutata per unirsi ai Nova Corps. Desiderosa di uscire dall’ombra del padre, si mette alla prova con le sue doti investigative.



Episodio 3: “E se… Happy Hogan avesse salvato il Natale?”

Quando Justin Hammer assedia la Avengers Tower durante l’annuale festa di Natale, c’è solo una persona rimasta sul posto per fermarlo: Happy Hogan. Ma nel tentativo di dimostrare le sue doti di eroe, il galoppino di Iron Man potrebbe finire per trasformarsi in più modi.

UNO SGUARDO AL FUTURO DI MARVEL ANIMATION

Come sorpresa per i presenti, Winderbaum ha condiviso un filmato che illustra tre delle prossime serie animate dello studio.

Eyes of Wakanda è stata annunciata per la prima volta durante l’evento. Nel corso della storia del Wakanda, coraggiosi guerrieri sono stati incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi artefatti di vibranio. Questa è la loro storia.

Anche i già annunciati X-Men ‘97 e Your Friendly Neighborhood Spider-Man (precedentemente intitolato Spider-Man: Freshman Year) hanno fatto parte della lineup presentata.

WHAT IF…?

Con un nuovo episodio disponibile ogni giorno a partire dal 22 dicembre, la stagione due di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritti da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). I produttori esecutivi della serie animata sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

Fonte: Comunicato Stampa

