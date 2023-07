Wil Wheaton, con un post su Instagram, ha spiegato l’importanza dei redditi residuali nella vita di un attore, sottolineando quanto sia essenziale cercare di ottenere un nuovo accordo grazie allo sciopero SAG-AFTRA in corso.

Nel 1960, SAG e WGA sono riusciti a obbligare il management ad adattarsi alla nuova tecnologia della televisione. Senza quello sciopero e l’accordo che ne è nato, i pagamenti dei residui non esisterebbero.

I miei genitori hanno rubato quasi tutti i miei guadagni della mia intera infanzia. I miei residuali di Star Trek erano tutto quello che avevo e mi hanno tenuto a galla per due decenni mentre ricostruivo la mia vita. Ho l’assicurazione sanitaria e una pensione grazie al mio sindacato. I miliardari dell’AMPTP vogliono toglierci tutta quella sicurezza in modo da dare ai CEO ancora più grottesco benessere alle spese delle persone che fanno andare avanti il nostro settore.

L’attore ha ricordato che ha molti colleghi che hanno recitato in show di successo sulle piattaforme di streaming, ma quasi nessuno di loro raggiunge i guadagni minimi per poter accedere all’assicurazione sanitaria perché non hanno accesso ai redditi residuali, situazione che non aiuta nessuno tranne i responsabili degli studios che possono tagliare i costi.

Wheaton ha aggiunto che è il momento giusto per lottare per un cambiamento, ricordando inoltre che ci sono molti elementi da tenere in considerazione, tra cui l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Wil ha sottolineato:

Dobbiamo lottare per il futuro del nostro settore alle prese con un cambiamento della tecnologia, nello stesso modo in cui hanno fatto le persone prima di noi nel 1960. Quindi oggi, io e la mia mamma spaziale siamo andati dove tutto è iniziato per noi, in passato, per farlo. Vedo tutto il vostro sostegno. Significa così tanto. Grazie.

