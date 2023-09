Dal 15 febbraio nella sezione Peacock di Now

L’attore ha pubblicato una foto davanti all’iconica villa dei Banks, ricordando l’inizio della serie tv avvenuto 33 anni prima.

Su Max è disponibile uno speciale in cui il cast si è riunito e ha parlato dell’esperienza, svelandone i retroscena. Lo speciale è stato girato a settembre 2020 per celebrare il trentesimo anniversario della sitcom della NBC e all’evento hanno partecipato anche Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Zia Viv No. 2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e Alfonso Ribeiro (Carlton).

Per quanto riguarda Bel-Air invece, il reboot drama dello show, potete vedere le prime due stagioni su Now.

