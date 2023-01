Willow: Christian Slater ha contattato Val Kilmer per rivelargli quanto fosse amato dal cast e dalla troupe

Christian Slater ha recitato nella prima stagione di Willow e ha rivelato di aver contattato Val Kilmer per parlare della sua partecipazione allo show.

L’attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

L’ho contattato, sì. Ovviamente è in una situazione davvero difficile, ma ho espresso il mio amore. E certamente gli ho fatto sapere che lo spirito di Madmartigan stava scorrendo in tutti questi otto episodi. Semplicemente essere sul set, sentire l’atmosfera e capire quanto sia apprezzato e amato come attore è stato fantastico.

Slater ha ribadito:

Era una parte così importante di questo progetto, anche se fisicamente non è stato in grado di essere presente.

Nella serie Willow ci sono stati molti riferimenti al personaggio di Kilmer, Madmartigan. Gli episodi hanno rivelato che è misteriosamente scomparso e Kit (Ruby Cruz) ha avuto delle visioni in cui crede di parlare con il padre.

Per ora gli sceneggiatori non hanno svelato se Madmartigan sia vivo oppure no e i fan dovranno attendere l’eventuale rinnovo della serie per sperare di avere ulteriori dettagli sul suo destino.

Fonte: The Hollywood Reporter