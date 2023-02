Willow: Christian Slater vorrebbe realizzare la stagione 2 e scherza sull’occhio nero rimediato durante le riprese

Dal 30 novembre 2022 su Disney Plus

Willow non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2, ma Christian Slater ha confermato che spera in un ritorno sul set.

L’attore ha la parte di Allagash, che ha combattuto accanto a Madmartigan, e ha svelato che vorrebbe interpretare nuovamente il personaggio e approfondirlo, oltre a condividere la sua opinione su quello che sembra essergli accaduto alla fine della prima stagione:

Ho una teoria in particolare che vorrei condividere con Jon. Mi piace interpretare questo personaggio, quindi sto pensando ai modi in cui potrebbe essere uscito da quella situazione.

Slater ha aggiunto:

E mi piacerebbe vedere dove va questa avventura, come potremmo sviluppare i personaggi e divertirci ancora di più. Quello è ciò che vogliamo. Vogliamo semplicemente essere intrattenuti per un po’, divertirci, sfuggire alla follia! Ed è stato molto divertente, un vero piacere. Le lotte, l’occhio nero. Ma fa tutto parte dell’avventura. Possiamo interpretare questi personaggi folli e divertirci. Cosa potremmo chiedere di più?

L’attore ha infatti confermato che durante una scena d’azione con Amar Chadha-Patel, ha rimediato un occhio nero:

Sì, è accaduto. Ho paura a confermare o negare. Non voglio mettere nessuno nei guai, ma dovete capire che è stata una produzione molto fisica, attiva. Ci stavamo impegnando. Ci stavamo divertendo!

Christian ha scherzato icordando:

Quando sono andato al trucco eravamo tutti coperti di sporcizia e tutto sembrava davvero sporco. Continuavo a sfregare il mio occhio pensando: ‘Cosa? Questo sporco non se ne va!’.

Che ne pensate? Sperate come Christian Slater che venga realizzata una stagione 2 di Willow?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Lucasfilm.com