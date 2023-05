Disney+ ha annunciato che la serie animata Pixar intitolata Win or Lose arriverà in streaming nel mese di dicembre.

A dare voce all’allenatore di softball Dan è Will Forte e alla regia sono stati impegnati Michael Yates e Carrie Hobson. Tra i produttori, invece, ci sono Pete Docter e David Lally.

Win or Lose segue le vicende dei Pickles, un team misto di softball delle scuole medie, nella settimana che li separa dalla partita più importante del campionato. Ogni episodio è ambientato nella stessa settimana ed evidenzia i punti di vista di un protagonista diverso – giocatori, genitori, arbitro – con uno stile visivo unico ogni volta.

Docter, descrivendo il progetto, aveva dichiarato:

Non è tanto sul softball, ma è piuttosto una commedia sull’amore, sulla rivalità e sulle sfide che affrontiamo tutti nelle nostre lotte per vincere nella vita.

Che ne pensate? Siete felici che Win or Lose arrivi su Disney+ a dicembre?

Fonte: ComicBook

