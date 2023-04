Nonostante non sia ancora stata annunciata ufficialmente, le riprese di Wonder Man sono al momento in corso, come confermano le foto dal set che potete vedere qui sotto.

Nelle foto, che potete vedere qui sotto, il nuovo look di Ben Kingsley, che riprenderà il ruolo dell’attore fallito Trevor Slattery, apparso nei film Iron Man e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

