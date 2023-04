Josh Gad potrebbe debuttare nel Marvel Cinematic Universe facendo parte del cast della nuova serie tv Wonder Man.

Stando a quanto detto nel podcast The Hot Mic di Jeff Sneider, sembra che l’attore farà parte del cast di Wonder Man, anche se non si sa in che ruolo.

Ovviamente, vi invitiamo ad aspettare una relativa conferma da parte di Marvel Studios o del diretto interessato.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

Vorreste vedere Josh Gad in Wonder Man? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

