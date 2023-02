Wonder Man: Stella Meghie alla regia di alcuni episodi della serie

Stella Meghie sarà la regista di alcuni episodi della serie Wonder Man, il progetto della Marvel con star Yahya Abdul-Mateen II.

Per ora non è stato svelato di quante puntate si occuperà la filmmaker che affiancherà dietro la macchina da presa Daniel Destin Cretton, coinvolto anche come produttore esecutivo.

Alla guida del team di autori ci sarà invece Andrew Guest.

Meghie (The Weekend, The Photograph) sta già collaborando con la Disney per sviluppare Tiana, una nuova serie live-action legata al film La principessa e il ranocchio, di cui sarà produttrice.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

Nel cast degli episodi ci sarà anche Ben Kingsley che riprenderà la parte dell’attore fallito Trevor Slattery, apparso nei film Iron Man e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Che ne pensate della scelta di Stella Meghie come regista di Wonder Man? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline