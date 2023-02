Amazon ha ordinato la produzione di una serie animata tratta dal fumetto Wytches, creato da Scott Snyder e Jock.

Al centro della trama c’è Sailor Rooks, che ha 17 anni e la cui famiglia si trasferisce in una cittadina del New England dopo un tragico incidente, scoprendo che un gruppo di mostri – creature antiche che puntano alle nostre paure e ai nostri desideri più oscuri – si nascondono nell’ombra della città.

Snyder e Jock saranno coinvolti come produttori esecutivi dello show in collaborazione con Plan B Entetainment, Project 51 Productions e Amazon Studios.

Wytches è stata pubblicata in origine da Image Comics per sei numeri messi in vendita dall’ottobre 2014 al marzo 2015.

Snyder ha dichiarato che si tratta della sua opera più personale che si addentra sotto la superficie delle cose, “letteralmente e in modo figurato”. L’artista ha aggiunto:

Sono stato coinvolto in questa serie animata fin dall’inizio e posso onestamente dire che amo la serie quanto il libro, se non di più. L’animazione porta in vita l’incredibile arte di Jock e il formato a episodi espande il mondo di Wytches, conducendo i personaggi e la mitologia in nuovi terrificanti posti. Io e Jock siamo profondamente grati a Plan B Entertainment, Kevin Kolde, e Amazon Studios per aver creduto in Wytches e averci dato una possibilità di rendere questo show dark, personale, contorto e davvero speciale.

Melissa Wolfe, responsabile dei progetti animati di Amazon Studios, ha dichiarato:

Guidata da Scott e Jock insieme ai nostri partner di Plan B e Project 51 Productions, Wytches fonde orrore pieno di tensione e dramma evocativo, il tutto mentre porta alla luce delle leggende oscure riguardanti un antico covo di streghe. Considerando la natura inquietante e intima dell’apprezzata serie a fumetti di Scott e Jock, non vediamo l’ora di proporre la loro visione creativa al nostro pubblico globale ed espandere la nostra offerta crescente di serie animate.

