I creatori di Insuperabili X-Men hanno parlato con Variety di X-Men ’97, la serie animata che arriverà in streaming a partire dal 20 marzo.

Durante la lunga chiacchierata si è parlato anche di controversie, che non sono mancate nel corso dell’ultimo anno. Prima ancora di essere licenziato per motivi ignoti, infatti, il creatore della serie Beau DeMayo era stato attaccato con accuse di “whitewashing” per il personaggio di Sunspot e aveva scatenato ulteriori polemiche dopo aver annunciato che Morph sarebbe stato ritratto come un personaggio non binario.

Morph non apparirà come un uomo dai capelli castani in X-Men ’97, ma con un volto bianco, privo di lineamenti e senza capelli, così i creatori del personaggio hanno rispedito ai mittenti le critiche.

“Per me la parola ‘non binario’ equivale a ‘mutaforma’” ha commentato Larry Houston, regista della serie animata originale. “Ogni personaggio che può cambiare genere, o diventare da umano ad animale, lo considero un mutaforma“.

Eric Lewald, creatore di Insuperabili X-Men, ha usato come esempio la resurrezione di Morph nella seconda stagione della serie animata in cui si trasforma in Rogue, Tempesta e Jean Grey per vendicarsi.:

Attacca Wolverine, il suo più caro amico, nel modo più drammatico possibile trasformandosi in Jean Grey, mettendo una mano sul collo di Wolverine e avvicinandosi per baciarlo. Non credo ci sia nulla di più non binario. Il personaggio di Morph era già così. Ora è diventata una tale questione sociale che la gente è diventata più sensibile. È l’unica differenza.

“Non vi abbiamo insegnato nulla? Che avete visto?” è intervenuta la sceneggiatrice Julia Lewald. “Abbiamo dimenticato come essere gentili e andare d’accordo? È molto strano continuare a dover fare i conti con gli stessi problemi di 30 anni fa. È doloroso“.



