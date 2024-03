La notizia aveva iniziato a circolare già ieri, ma è stata confermata poco fa dall’Hollywood Reporter: Beau DeMayo è stato licenziato dai Marvel Studios la settimana scorsa, a pochi giorni dall’uscita di X-Men ’97. Il cast e la troupe della serie hanno saputo che non parteciperà alla attività promozionali né lavorerà alla seconda stagioner del revival, di cui aveva già completato le sceneggiature (stava già discutendo con la Marvel le idee per una terza stagione).

Non sono state offerte motivazioni del suo licenziamento, né lo showrunner ha voluto commentare la notizia. Addirittura, l’account Instagram di DeMayo è stato cancellato (aveva già cancellato l’account Twitter dopo una polemica sul casting di Sunspot): al momento ciò che è successo è un mistero.

Lo showrunner era stato ingaggiato nel novembre del 2021 per scrivere il revival di X-Men: The Animated Series, iconica serie animata andata in onda dal 1992 al 1997 con cui lui stesso era cresciuto da bambino. Ha da subito annunciato che avrebbe portato la sua esperienza (e la sua passione) nel progetto, tenendo aggiornati i fan durante la lavorazione. Inoltre, ha collaborato con la Marvel su Moon Knight e Blade.

Vi terremo aggiornati!

