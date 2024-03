L’epoca degli umani volge al termine, quella dei mutanti sta per iniziare: vero almeno dal punto di vista televisivo, dato che il 20 marzo incombe e che gli X-Men, i celebri mutanti di Casa Marvel, faranno ritorno sul piccolo schermo dopo un’assenza che dura da molti, troppi anni. E lo faranno riprendendo le fila di quella X-Men: The Animated Series che negli anni 90 li portò alla ribalta sugli schermi televisivi di tutto il mondo, serie di cui la ventura X-Men ’97 è la diretta prosecuzione.

Come spesso capita con i mutanti, tra varie incarnazioni multimediali, molteplici trame passate e personaggi che vanno e vengono, può essere meno facile del previsto destreggiarsi per imparare a conoscere (o riscoprire) personaggi e situazioni che animano la vita alla Scuola per Giovani Dotati di Xavier. Ecco quindi una pratica guida che vi permetterà di conoscere i protagonisti della serie e farvi trovare pronti quando gli episodi di X-Men ’97 partiranno tra qualche settimana!

Ciclope – Scott Summers

Il capo storico degli X-Men, nonché allievo modello di Xavier. Fedele, affidabile e instancabile sostenitore del sogno di convivenza tra umani e mutanti, ma anche introverso, rigido e poco capace a lasciare spazio alle emozioni. Un atteggiamento solitario dovuto in parte anche al suo potere, la capacità di lanciare raggi di energia dagli occhi, che non può controllare e che lo costringe a indossare perennemente un visore e a guardare il mondo filtrato soltanto dalle sue lenti al quarzo rubino. Porta avanti una relazione di vecchia data con Jean Grey.

Jean Grey

L’unica a non fare uso di un nome di battaglia, almeno in questa versione degli uomini X, fa parte a sua volta del gruppo fondatore degli X-Men. È dotata di poteri telecinetici e telepatici, anche se questi ultimi sono più ridotti rispetto a quelli sviluppati dal professor Xavier. La storia di Jean sembra essere legata a doppio filo a quella dell’entità cosmica nota come Fenice, che le ha conferito poteri pressoché illimitati, ma che l’ha anche corrotta fino a trasformarla nella malevola e inarrestabile Fenice Nera. All’inizio di X-Men ’97 sembra in attesa di un figlio da Scott.

Wolverine – Logan

Un mutante canadese vecchio più di un secolo, ma ancora in forma grazie al particolare potere del fattore rigenerante che guarisce le cellule del suo corpo praticamente da qualsiasi ferita. Dotato inoltre di fiuto e di istinti finissimi animaleschi che lo aiutano in combattimento, è stato potenziato ulteriormente quando la misteriosa organizzazione nota come arma X ha rivestito il suo scheletro con il metallo indistruttibile noto come Adamantio. Anche se in apparenza di indole solitaria e selvaggia, è comunque fedele alla causa di Xavier. Cova segretamente un’infatuazione per Jean Grey, ma sa che è un rapporto impossibile.

Tempesta – Ororo Munroe

Mutante africana che nella sua terra natia veniva venerata come una dea grazie al potere di comandare gli elementi atmosferici. Di portamento nobile e fiero e di ideali puri, Ororo in realtà ha due facce: è anche stata una ladra e cova passioni intense che ben si guarda dal lasciar trapelare. Anima degli X-Men, e spesso capo di fatto del gruppo in tandem con Scott, è diventata a seguito di un duello d’onore anche il capo della comunità mutante sotterranea dei Morlock.

Bestia – Henry “Hank” McCoy

Il più classico esempio del detto ‘l’apparenza inganna, McCoy ha le fattezze di una robusta creatura scimmiesca, di cui emula anche le capacità di arrampicarsi, la forza e l’agilità. Dietro i muscoli e la pelliccia blu si nasconde però uno dei cervelli più sopraffini dell’universo Marvel, che fanno di Bestia uno scienziato esperto in genetica, biofisica e chimica. La sua eloquenza è pari alla sua preparazione scientifica, e ama esprimersi con un linguaggio forbito e numerose citazioni letterarie.

Rogue

Ancora in attesa di un nome “civile” nella continuity della serie a fumetti, Rogue è afflitta da un potere che vive come una maledizione: “ruba” temporaneamente il potere di chiunque tocchi, che cade tramortito al momento del furto, cosa che la costringe a vivere senza poter mai toccare nessuno. È per risolvere questo problema che si è unita agli X-Men, nonostante i suoi trascorsi da supercriminale: faceva un tempo parte della Confraternita dei Mutanti guidata dalla madre adottiva, la mutaforma Mystica, che a volte vorrebbe riavere la figlia al suo fianco.

Gambit – Remy LeBeau

Ladro affascinante e scapestrato, vanta ovviamente un passato turbolento che lo ha visto in azione in ruoli più o meno dubbi tra le logge criminali di New Orleans. Ha il potere di caricare di energia gli oggetti al tocco, rendendoli poi esplosivi al lancio, potere che usa prevalentemente sulle carte da gioco da cui non si separa mai. Nella continuity a fumetti nasconde anche segreti più torbiti, come un passato che lo lega al terribile genetista Sinistro, una sottotrama che forse potrebbe essere esplorata negli episodi a venire.

Jubilee – Jubilation Lee

La più giovane e l’ultima arrivata del gruppo è colei attraverso la quale abbiamo “scoperto” gli X-Men animati nel corso della prima stagione della vecchia serie. Classica incarnazione della teenager da centro commerciale, con tanto di abiti appariscenti, chewing-gum a portata di mano e pattini, ha il potere mutante di generare dei piccoli globi esplosivi di plasma di potere e intensità variabile, a cui dà spesso la forma di fuochi d’artificio. Ha sviluppato un rapporto speciale con Wolverine, che vede come una figura paterna surrogata, e che a sua volta l’ha presa sotto la sua ala.

Alfiere – Lucas Bishop

Mutante dalla storia ancora più complessa delle altre: un cacciatore di taglie proveniente dal futuro di una dimensione alternativa, Alfiere ha viaggiato a ritroso nel presente per scongiurare una misteriosa minaccia e stanare un traditore che avrebbe provocato la fine degli X-Men e la caduta della razza mutante. Dopo alcune comparsate sporadiche negli episodi della vecchia serie, ora sembra essersi “stabilito” nel presente ed essere entrato a far parte della squadra a tempo pieno. Ha il potere di assorbire l’energia che colpisce il suo corpo per poi riproiettarla in forma di scariche concussive.

Morph

Nella continuity della serie animata, Morph faceva parte della squadra fin dall’esordio, ma era destinato a non durare: veniva apparentemente ucciso dalle Sentinelle cacciatrici di mutanti nel primo episodio della serie e dato per morto. Avremmo scoperto poi che era stato riportato in vita o salvato in extremis da Sinistro, che ne aveva fatto una pedina per seminare il caos tra le fila degli X-Men sfruttando i suoi poteri di mutaforma. Liberatosi almeno temporaneamente dall’influenza del genetista, ora sembra essere tornato in squadra a tempo pieno, con un look che mette più in evidenza le sue capacità di mutaforma (ispirato alla sua versione fumettistica). Ha un carattere scherzoso e la battuta pronta a ogni occasione, e in questa nuova serie sarà caratterizzato come personaggio che si identifica in un genere non binario.

Sunspot – Roberto daCosta

Al suo esordio in questa serie, Sunspot vanta in realtà una carriera di vecchia data nell’universo fumettistico, come membro storico della seconda squadra fondata da Xavier, i Nuovi Mutanti. Giovane brasiliano dotato di poteri di vario tipo tra cui il volo e la superforza, direttamente dipendenti dall’energia solare che assorbe, ha una storia sofferta con il padre, miliardario di pochi scrupoli affiliato all’organizzazione cabalistica del Club Infernale, spesso ai ferri corti con gli X-Men. Nella nuova serie sarà la ‘controparte’ maschile di Jubilee, osservando le vicende mutanti con gli occhi del nuovo arrivato, e intreccerà probabilmente una relazione con la giovane mutante.

Magneto – Erik Lehnsherr

Mutante che non ha bisogno di presentazioni, prima nemesi degli X-Men ma anche a volte suo alleato, villain complesso e tormentato che deve la sua ostilità nei confronti della razza umana alle persecuzioni che ha subito come giovane ebreo nei campi di concentramento nazisti, ma legato a Xavier da un vecchio rapporto di amicizia che, pur essendo sfociato nella rivalità, non ha mai visto venire meno il rispetto reciproco tra i due. È proprio nel ruolo di inaspettato alleato che lo troviamo all’inizio della nuova serie, essendo stato nominato da Xavier, grande assente all’inizio della serie, erede e nuovo direttore della scuola e della squadra. Altrettanto celebri sono i suoi poteri, quello di comandare i campi magnetici e qualsiasi oggetto che contenga percentuali di metallo.

