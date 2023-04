Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nicole Maines è una delle new entry della stagione 2 di Yellowjackets e ha ora commentato una teoria dei fan della serie.

L’interprete di Lisa, che fa parte del gruppo un po’ in stile setta di Lottie, ha spiegato a Them:

Tutti sono convinti che sia la figlia di qualcuno. Pensano che sia la figlia di Shauna, o di Charlotte, o persino di Natalie. E non so se qualcuna di queste ipotesi sia vera. Perché, ovviamente, incontriamo la madre di Lisa, ma non sappiamo se sia la madre biologica.

Nicole ha quindi aggiunto:

Chi può dire se qualcuna di queste teoria sia vera… Non lo so. Penso sia divertente se lo sono. Sarebbe folle se ci fosse qualcosa di vero! Ma, inoltre, stiamo parlando di Yellowjackets, quindi tutto è possibile. Ma credo sia divertente che le persone abbiano reagito pensando: ‘Non siamo sicuri di chi sia figlia, ma è la figlia di qualcuno!

Nella storia ambientata nel presente, ad esempio, Shauna e Jeff hanno una sola figlia, un’adolescente, che è troppo giovane per essere nata mentre la madre era ancora nella foresta con le sue compagne di liceo. Attualmente gli spettatori non sanno quindi cosa è accaduto alla ragazza, la cui gravidanza sta per giungere al termine nelle puntate della seconda stagione.

Che ne pensate delle teorie dei fan sul personaggio di Nicole Maines nella stagione 2 di Yellowjackets?

