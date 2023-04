Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio della stagione 2 di Yellowjackets si è concluso sulle note di Cornflake Girl di Tori Amos, brano uscito nel 1994.

Nora Felder, responsabile della colonna sonora della serie, ha già fatto parte del team che si è occupato della musica di Stranger Things e ha motivato in un’intervista la scelta compiuta.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata Shauna (Sophie Nélisse) affronta i sensi di colpa per la morte di Jackie (Ella Purnell) e trascorre molto tempo nella struttura esterna dove è stato posizionato il cadavere dell’amica. A un certo punto Shauna colpisce il corpo di Jackie e cade un orecchio della ragazza morta. Shauna lo osserva a lungo, pensando persino di mangiarlo, prima di metterselo in tasca.

Ahsley Lyle, co-creatrice della serie, ha svelato che è una grande fan di Tori Amos e da tempo voleva utilizzare uno dei suoi brani nella serie, sottolineando che Cornflake Girl sembrava la scelta perfetta, parlando di amicizia al femminile.

Felder ha raccontato che con gli showrunner ha parlato di come la musica sia uno dei protagonisti della serie e contribuisca a delineare i personaggi e la loro storia. Per i flashback si è parlato della possibilità di usare anche canzoni non incise negli anni ’90 nel caso in cui fossero adatte musicalmente agli eventi raccontati, come accade quando si usano canzoni del passato per scene ambientate nel presente.

Nell’episodio erano già state inserite nello script due canzoni, ancora prima delle riprese. Il primo caso era la scena in cui Jeff (Warren Kole) è seduto in macchina e si sente Last Resort di Papa Roach. Il secondo è legato alla scena in cui Crystal (Nuha Jes Izman) canta Glory of Love.

La responsabile della musica ha poi spiegato, parlando della scelta di Cornflake Girl:

Quando ho letto le prime versioni dello script, ho provato a mantenere vive nella mia testa le storie mentre mi immergevo nelle mie idee musicali, come accade con ogni progetto. Tori Amos sembrava un’artista vicina a questo show e non era stata usata nessuna sua canzone nella prima stagione.

Felder ha spiegato che ha sempre pensato che i brani dell’artista abbiano dei testi ricchi di sfumature, aspetto che aumenta il fascino che li circonda. Quando per la prima volta ha sentito Cornflake Girl ha quindi pensato che la canzone parli di un tradimento tra donne e le parole si adattavano al finale della prima stagione, oltre a dare ulteriore spessore alla storia dei personaggi femminili della serie.

Nora ha raccontato:

Lavoro inoltre davvero da vicino con i montatori. Ho mandato questa canzone a Kevin Ross, con cui ho collaborato in alcuni progetti. Gli ho dato varie idee, ma eravamo d’accordo che fosse quella perfetta e l’abbiamo usata. Per fortuna gli showrunner erano d’accordo, quindi non è mai stata rimossa da quella scena.

Tori Amos non ha posto obiezioni all’uso della canzone, nonostante non dia spesso il via libero all’uso dei propri brani.

Che ne pensate dell’uso di Corflake Girl di Tori Amos nel primo episodio della stagione 2 di Yellowjackets?

Fonte: Deadline

