La terza stagione di Yellowjackets, come molte altre serie, ha subito ritardi a causa degli scioperi dell’anno scorso. L’ultima notizia a riguardo è relativa a un mese fa, e riguardava il fatto che le riprese non sono ancora iniziate.

Ora la co-creatrice Ashley Lyle ha aggiornato sulla produzione in un’intervista con TheWrap, rassicurando i fan sullo sviluppo delle nuove puntate:

Siamo nel bel mezzo della scrittura. Non voglio svelare troppo, finisco sempre nei guai. Mi limiterò a dire che la terza stagione è un piccolo ritorno alla prima stagione in termini di atmosfere. E dirò che le ragazze ormai sono là fuori da un po’… e stanno crescendo bene!

L’intervista si è svolta durante i GLAAD Awards, ai quali ha partecipato anche Sami Hanratty (Misty), la quale ha spiegato di essere pronta a tornare a Vancouver per girare la serie:

In tutta onestà, siamo nel bel mezzo delle trattative per chiudere i nuovi contratti. Poi abbiamo una data di massima per l’inizio delle riprese, vedremo cosa succederà esattamente. Dovrebbe avvenire a breve, sono entusiasta. Non vedo l’ora di tornare sul set, voglio iniziare le riprese, voglio leggere quelle sceneggiature… voglio sapere cosa cavolo succederà! Ho moltissime speranze per quello che succederà, ma non ho alcuna idea.