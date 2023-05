Qualche giorno fa Paramount ha annunciato ufficialmente che Yellowstone si concluderà con la seconda parte della seconda stagione, e proseguirà poi con un sequel per il quale è in trattative (ormai praticamente finalizzate) Matthew McConaughey.

La notizia è arrivata all’indomani dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, che rischia di scombinare i piani dello studio per lanciare gli ultimi episodi della serie: Taylor Sheridan stava infatti scrivendo le sceneggiature con l’obiettivo di girare in estate e autunno e di lanciare la serie a novembre, ma ora ha dovuto interrompere il suo lavoro per lo sciopero.

Nel frattempo, pare che Kevin Costner non abbia ancora siglato alcun contratto per tornare nell’ultima parte della stagione. Secondo quanto riporta Matthew Belloni, Costner è attualmente sul set del suo nuovo film da regista e negli ultimi mesi ha discusso molto con la produzione della serie riguardo al suo coinvolgimento, dicendosi disponibile a partecipare a un massimo di tre settimane di riprese. Per contro, Chris McCarthy della Paramount e il produttore David Glasser hanno chiesto la sua disponibilità a partecipare ad almeno un mese, un mese e mezzo di riprese. Non essendoci ancora una risposta chiara, Sheridan ha scritto le sceneggiature dei primi episodi della seconda parte della quinta stagione con una certa “flessibilità”, ipotizzando vari livelli di coinvolgimento di Costner.

L’attore guadagna circa 1.2 milioni di dollari a episodio per la quinta stagione, e tra le pre-condizioni per un suo ritorno nelle ultime puntate ha anche messo un’uscita di scena soddisfacente per il suo personaggio, John Dutton.

