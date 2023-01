Yellowstone 5: nel midseason finale un ritorno dal passato

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel midseason finale della stagione 5 di Yellowstone i fan hanno assistito a un atteso ritorno.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nei precedenti episodi si è infatti notata l’assenza di Jimmy Hurdstram, andato a lavorare per il 6666 Ranch, dopo che John Dutton aveva perso la fiducia nelle sue capacità come cowboy.

L’ultima volta che era apparso il personaggio i fan avevano visto un montaggio in stile Rocky che lo vedeva protagonista e parlava del fatto che fosse un vero cowboy.

6666 è il titolo di un nuovo spinoff di Yellowstone attualmente in fase di sviluppo e il midseason finale di Yellowstone mostra così Hurdstram mentre trascorre il tempo con la famiglia che lo ospita ed è ancora felice a fianco della fidanzata Emily.

In precedenza il giovane era stato mostrato mentre affrontava le conseguenze di un infortunio che gli ha impedito di fare di nuovo dei rodeo. John Dutton gli ha salvato la vita e dato una casa, oltre ad averlo aiutato a eliminare i suoi nemici, quindi Jimmy lo ha ascoltato a lungo. Quando i suoi problemi fisici gli hanno impedito di lavorare come sperato nel ranch, Jimmy si è quindi trasferito nel 6666 Ranch per migliorare le proprie capacità.

La sua apparizione sembra sia stata ideata per promuovere la nuova serie di cui sarà protagonista, tuttavia per ora non si hanno dettagli riguardanti il ritorno del personaggio sugli schermi.

Che ne pensate del ritorno di Jimmy nel midseaso finale della stagione 5 di Yellowstone? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie Yellowstone grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook