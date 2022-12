I fan di Yellowstone hanno ricevuto una notizia non particolarmente positiva dopo il midseason finale della stagione 5: Piper Perabo ha infatti dichiarato che non sono ancora iniziate le riprese dei nuovi episodi.

L’interprete di Summer Higgins, intervistata da TV Insider, ha raccontato:

C’è molto in arrivo. Le cose sono in movimento. Non vedo l’ora di tornare nella seconda metà perché voglio sapere cosa accadrà. Personalmente so solo quello che accade fino al midseason finale e non so cosa succede quando torneremo sugli schermi…