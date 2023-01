Yellowstone 5: un teaser svela quando è previsto il ritorno della serie con la seconda metà della stagione

La stagione 5 della serie Yellowstone è andata in pausa dopo la messa in onda, sugli schermi americani, del midseason finale e ora un teaser svela quando è previsto il ritorno con le nuove puntate.

I fan, come rivela il video, dovranno aspettare fino all’estate per rivedere la famiglia Dutton in azione, ma Paramount Network non ha rivelato una data precisa.

Piper Perabo, recentemente, aveva ammesso che le riprese delle puntate non sono ancora iniziate, quindi i fan potrebbero aspettare piuttosto a lungo.

Che ne pensate del teaser della stagione 5 di Yellowstone che svela quando è previsto il ritorno della serie?

Gli spettatori, nell’attesa, potranno vedere gli episodi di 1923, la serie prequel ideata da Taylor Sheridan che ha come protagonisti le star del cinema Harrison Ford e Helen Mirren. Lo show sta ottenendo dei dati molto positivi per quanto riguarda le visualizzazioni.

Fonte: YouTube