La quinta stagione di Yellowstone non sarà l’ultima che i fan vedranno della famiglia Dutton.

“Non è l’ultima stagione”, ha dichiarato a PEOPLE l’attore Cole Hauser, 47 anni, in occasione della première di Yellowstone a New York, durante la quale un dirigente ha confermato che il co-creatore Taylor Sheridan non era presente perché impegnato a scrivere la prossima stagione dello show di successo.

Anche i membri del cast Luke Grimes, Wes Bentley, Kelsey Asbille e Gil Birmingham hanno partecipato alla premiere della quinta stagione al Walter Reade Theater, durante la quale Hauser ha rivelato che per prepararsi ai nuovi episodi stagione – che tornerà il 13 novembre su Paramount Network negli Stati Uniti – Sheridan ha fatto fare agli attori un “campo di addestramento per cowboy”.

“Mi ha insegnato le discipline del cutting, del roping e del reining,” ha raccontato Hauser. “Ogni anno ci siamo recati in un campo di addestramento per cowboy. E quindi era assolutamente deciso ad assicurarsi che tutti noi sapessimo ciò che stavamo facendo. Quest’anno, il che è molto bello, molti attori fanno da soli le loro acrobazie, quindi Phil ci ha tolto le catene e ci ha lasciato andare.”

L’ultima stagione dello show, che nel 2021 la CBS aveva definito “la serie televisiva più seguita in assoluto”, riprenderà da dove l’equipaggio del Montana si era fermato nella quarta stagione.

Un trailer rilasciato a fine ottobre mostra che John Dutton, interpretato da Kevin Costner, presterà giuramento come nuovo governatore dello Stato; e sua figlia, Beth Dutton, interpretata da Kelly Reilly, sarà nominata suo capo di gabinetto.

Per quanto riguarda il personaggio di Rip Wheeler in questa stagione, Hauser spiega a PEOPLE che la dinamica tra Rip e Beth non cambierà troppo drasticamente.

“Taylor è stato bravissimo a non cambiare troppo il nostro rapporto. Sono ancora lì per voi, ci sono molte cose che si proiettano nel passato e che riguardano gli anni precedenti della nostra vita, con degli attori più giovani che sono fantastici, ma Rip è sempre la roccia che è sempre stato per lei”, ha dichiarato a PEOPLE.

