Kevin Costner sembra intenzionato a fare causa a Paramount Network per il suo addio a Yellowstone, come emerso durante un’udienza legata al suo divorzio.

Durante la sua testimonianza, l’attore ha dichiarato che probabilmente procederà per vie legali contro 101 Studios e Paramount Global sostenendo che ha avuto delle negoziazioni con i produttori e gli sono stati offerti 24 milioni di dollari per realizzare le stagioni 5, 6 e 7 della serie. Costner ha aggiunto che c’erano delle differenze creative con il creatore Taylor Sheridan e con i produttori, provando a trovare un accordo. Sheridan e il suo team, tuttavia, avrebbero deciso di porre fine alle negoziazioni.

L’attore è stato pagato per la quinta stagione di Yellowstone, di cui sono stati realizzati metà degli episodi previsti.

Al centro delle discussioni tra Costner e i produttori ci sarebbero stati gli impegni dell’attore e regista che aveva chiesto solo 50 giorni di impegno sul set per la prima parte della quinta stagione e solo una per quelle degli ultimi episodi.

I produttori, attualmente, non hanno rilasciato commenti dopo le dichiarazioni compiute in tribunale.

Fonte: Deadline

