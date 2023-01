You: alcune clip della stagione 4 introducono i nuovi personaggi

You

Il 9 febbraio arriverà su Netflix la stagione 4 di You e le nuove clip introducono i personaggi in arrivo nella vita di Joe Goldberg.

Su Instagram, il profilo ufficiale della serie, sono infatti apparsi i video dedicato a cinque membri del gruppo in cui entrerà anche il protagonista interpretato da Penn Badgley. I filmati hanno al centro Kate, potenziale nuovo interesse sentimentale di Joe; Adam che è un playboy appariscente e divertente; l’ereditiera Phoebe; il misterioso artista Simon; e Rhys, un uomo semplice che si è fatto strada tra le fila dell’alta società. Tra le clip anche una dedicata a Nadia.

You è la serie scritta da Caroline Kepnes e ha Penn Badgley nel ruolo del protagonista, Joe Godlberg, un uomo disposto a tutto quando c’è in ballo l’amore.

La terza stagione ha mostrato il protagonista alle prese con il suo matrimonio con Love (Victoria Pedretti) e la nascita del figlio. Gli episodi si sono poi conclusi con una scena ambientata a Parigi, suggerendo un cambio di location. La terza stagione si era infatti conclusa con Joe che partiva per andare alla ricerca di Marienne (Gabrielle) a Parigi.

Le prime tre stagioni di You sono disponibili su Netflix.

