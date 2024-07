Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Raegan Revord ha condiviso nuove foto scattate sul backstage della stagione 7 di Young Sheldon, regalando anche un emozionante scatto che ritrae Lance Barber.

Nel post pubblicato su Instagram dalla giovane attrice si mostra qualche momento delle riprese degli ultimi episodi, tra cui quelli ambientati durante il funerale di George e durante l’ultima cena della famiglia Cooper mostrata nello show.

Barber, ovviamente, non era presente davanti alla telecamera, ma Raegan ha condiviso il momento in cui ha abbracciato, chiaramente commosso ed emozionato, Zoe Perry.

Revord ha inoltre pubblicato altre immagini per dire addio allo show prequel di The Big Bang Theory, permettendo così ai fan di dare uno sguardo dietro le quinte dell’ultima stagione.

Per ora i fan sperano di rivedere l’interprete di Missy in qualche episodio dello spinoff Georgie & Mandy’s First Marriage, ma non c’è stata alcuna conferma da parte della diretta interessata o dalla produzione. Non resta quindi che attendere per scoprire se Raegan sarà coinvolta.

