Annie Potts ha condiviso online una foto di una piccola reunion della serie Young Sheldon dopo la messa in onda dell’episodio finale.

Il post su Instagram mostra l’attrice, interprete di Meemaw, insieme a Iain Armitage, che ha avuto la parte del protagonista.

Annie ha semplicemente commentato dicendo che il giovane collega è passato a fargli una visita.

Potts aveva organizzato un party per vedere con i propri amici e colleghi l’ultimo episodio dello show, ma Armitage non era riuscito a partecipare.

I fan, tra i commenti, hanno invitato l’attrice a impegnarsi per convincere gli autori a coinvolgere Meemaw nel prossimo spinoff Georgie and Mandy’s First Marriage, condividendo anche la propria speranza di vedere di nuovo sullo schermo Armitage.

Per ora non sono stati svelati dei ritorni sul piccolo schermo oltre a quelli dei protagonisti Montana Jordan ed Emily Osment, ma non è difficile immaginare qualche apparizione dei membri della famiglia Cooper.

Che ne pensate della foto della reunion di Annie Potts con Iain Armitage, protagonista di Young Sheldon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram