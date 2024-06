Nella stagione 7 di Young Sheldon è stata mostrata anche la morte di George, il padre del giovane protagonista, e Annie Potts e Lance Barber hanno ironizzato su quell’importante momento con un post pubblicato online.

L’interprete di Meemaw nello show prequel di The Big Bang Theory ha infatti condiviso una foto in cui sembra stia per pugnalare l’interprete del padre di Sheldon.

Annie ha quindi scritto in modo ironico:

Come è morto realmente George?

Tra i commenti al post c’è anche quello di Raegan Revord, che ha avuto il ruolo di Missy, che ha ammesso quanto stesse aspettando la pubblicazione di quello scatto.

Sul set la realizzazione della foto deve aver suscitato molte risate, come dimostrano anche gli interventi di Iain Armitage e di altri membri del cast pubblicati online.

Che ne pensate del divertente post di Annie Potts sulla morte di George in Young Sheldon?

