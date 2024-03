CBS ha annunciato di aver ordinato la produzione dello spinoff di Young Sheldon dedicato alla storia di Georgie e Mandy, progetto che arriverà sugli schermi nella stagione 2024-2025.

Montana Jordan ed Emily Osment riprenderanno i ruoli dei protagonisti nello show, ancora senza un titolo ufficiale, e verranno mostrati mentre si occupano della propria famiglia in Texas. La comedy multi-camera era in fase di sviluppo fin da gennaio ed è stata creata da Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland, già nel team di The Big Bang Theory e Young Sheldon.

Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato: Trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper è stato un privilegio, e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy. Chuck e i due Steve hanno compiuto un lavoro magistrale nello sviluppare questi personaggi e intrattenendo intere generazioni di fan con delle storie in cui è possibile immedesimarsi ed emozionanti, portate in vita da Montana ed Emily. Non vediamo l’ora di assistere al prossimo capitolo di questo amato universo.

Lorre, Molaro e Holland hanno aggiunto:

Da The Big Bang Theory a Young Sheldon, il mondo della famiglia Cooper è stato incredibilmente speciale per noi. Siamo entusiasti nel continuare le loro storie attraverso gli occhi di Georgie e Mandy.

Jordan ha fatto parte del cast fin dalla prima stagione con la parte del fratello maggiore di Sheldon, ovvero George Marshall “Georgie” Cooper Jr. Nella stagione 5 è entrata in scena Mandy che ha 29 anni, mentre lui ne ha soli 17 e ha mentito dicendo che ne aveva 21. La giovane ha poi scoperto la verità, ma era già incinta. Dopo aver riconquistato la sua fiducia, i due si sono fidanzati.

In The Big Bang Theory si svela che la coppia ha divorziato.

Che ne pensate dell’annuncio della produzione dello spinoff di Young Sheldon dedicato a Georgie e Mandy? Siete contenti che la storia dei due personaggi continuerà?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

