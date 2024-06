La serie Young Sheldon si è conclusa e online è stato condiviso un video in cui Jerry O’Connell, interprete di Georgie in The Big Bang Theory, scherza con Emily Osment, che ha avuto la parte di Mandy nella serie prequel.

L’attrice sarà prossimamente impegnata sul set di Georgie and Mandy’s First Marriage, show che debutterà nella stagione 2024-2025 su CBS.

Osment e O’Connell hanno ora girato il divertente filmato che ha alimentato le speranze dei fan di vedere sugli schermi anche la versione adulta del protagonista maschile dello spinoff, un po’ come accaduto con Jim Parsons in occasione di Young Sheldon.

La nuova serie racconterà una storia ambientata pochi mesi dopo il finale dello show che si è recentemente concluso dopo 7 stagioni. O’Connell, in precedenza, aveva rivelato che vorrebbe essere coinvolto nel progetto totalmente dedicato a Georgie e Mandy, e saranno quindi gli autori e i produttori a decidere se inserire nelle puntate qualche flash forward o usare una voce narrante.

Che ne pensate? Sperate di vedere Jerry O’Connell nella serie spinoff di Young Sheldon dedicato a Georgie e Mandy?

Fonte: The Talk