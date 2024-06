Nella stagione 7 di Young Sheldon, l’ultima realizzata, ci si aspettava il ritorno in scena di Dan Byrd nel ruolo del Pastore Rob e nuove foto dal set mostrano l’attore sul set degli episodi realizzati per i capitoli precedenti della storia.

Nelle puntate il personaggio aveva stretto un rapporto piuttosto inappropriato con Mary ed è poi “sparito” nella stagione 6, non tornando nemmeno per il funerale di George.

Doc Farrow, interprete dell’allenatore Wilkins, ha ora pubblicato numerose foto scattate sul set. In uno degli scatti c’è anche Byrd nel ruolo di Rob.

L’immagine in cui appare sembra sia stata realizzata per il nono episodio della sesta stagione, College Dropouts and the Medford Miracle, in cui Rob arriva per incitare e sostenere il team di football di George prima di un importante match.

Il personaggio di Byrd è stato visto per l’ultima volta nella serie quando è nata Cece. Successivamente Mary ha smesso di lavorare per la chiesa e potrebbe essersi trasferito in Arkansas.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’assenza di Dan Byrd, interprete di Pastor Rob, nella stagione 7 di Young Sheldon?

Fonte: Instagram